Begrotingstop EU-leiders vrijdag verder

vrijdag 21 februari 2020 , 0:18

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen vergaderen vrijdag vanaf 10.00 uur verder over de meerjarenbegroting, wellicht aan de hand van een aangepast voorstel. Na een centrale ronde nam EU-president Charles Michel regeringsleiders apart, soms in groepjes, om te inventariseren hoe hij de uiteenlopende standpunten nader tot elkaar kan brengen.

Vrijwel alle leiders waren in meer of mindere mate kritisch over het voorstel van Michel voor de begroting van 2021 tot en met 2027. Premier Rutte noemde het onaanvaardbaar, evenals zijn ‘zuinige’ bondgenoten uit Denemarken, Zweden en Oostenrijk.

Deze ‘nettobetalers' spraken Michel gezamenlijk, tot iets na middernacht. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hadden het gebouw van de Europese Raad na hun onderhoud met Michel al eerder op de avond verlaten. Anderen komen later in de nacht aan de beurt.

Rutte en zijn drie collega’s houden vast aan een plafond van 1 procent van het Europese inkomen, terwijl Michel 1,074 procent had voorgesteld. Zij verzetten zich ook tegen de voorgestelde afbouw van hun korting op de afdracht. Andere regeringsleiders klaagden over onder meer de bezuinigingen op de landbouwsubsidies en fondsen voor regionale ontwikkeling.

