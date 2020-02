Rutte pleit voor sterke koppeling EU-subsidies en rechtsstaat

donderdag 20 februari 2020 , 20:51

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte heeft bij zijn Europese collega's aangedrongen op een sterk mechanisme waarin lidstaten die zich niet houden aan de rechtsstaat op hun EU-subsidies kunnen worden gekort. Dat bevestigen diplomaten in Brussel. De beslissing over zo'n korting moet niet te gemakkelijk kunnen worden tegengehouden door de lidstaten.

Rutte heeft dat naar voren gebracht tijdens een ruim twee uur durende vergadering op de EU-top waar de leiders onderhandelen over een nieuwe begroting voor de periode 2021 tot en met 2027. Ook heeft hij zijn twijfels geuit over het nut om het kapitaal te verhogen van de Europese Investering Bank (EIB) zoals EU-president Charles Michel voorstelt. De aandeelhouders van de EIB zijn de lidstaten van de Europese Unie.

Michel heeft de vergadering geschorst nadat de leiders hun zegje hadden gedaan over zijn voorstellen voor de meerjarenbegroting. Hij wil een-op-een verder praten met leiders om vooruitgang te boeken. Er wordt voor wie wil intussen een diner geserveerd.

In het voorstel van Michel is wel een mechanisme voorzien om lidstaten die de EU-normen over de rechtsstaat aan hun laars lappen financieel te straffen, maar dat is lastig.

Terug naar boven