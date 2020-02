Voorzitter EU-parlement waarschuwt leiders over begroting

donderdag 20 februari 2020 , 18:16

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement gaat niet akkoord met zomaar elke meerjarenbegroting waar de EU-leiders het over eens worden. Er is adequate financiering van het toekomstige Europese beleid nodig. "De EU-leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen", waarschuwt parlementsvoorzitter David Sassoli. Het voorstel van EU-president Charles Michel dat nu als basis dient voor de onderhandelingen over het budget van 2021 tot en met 2027 is "simpelweg onvoldoende".

De Italiaan zei dit nadat hij de EU-leiders, die in Brussel bijeen zijn voor onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting, had toegesproken voor hun top begon. Het parlement moet de begroting uiteindelijk goedkeuren en eist een budget van 1,3 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bni). Michel stelt 1,074 procent voor terwijl de Europese Commissie 1,11 procent voor ogen heeft. Vier landen waaronder Nederland willen niet verder dan het huidige niveau van 1 procent gaan.

Sassoli wees erop dat de EU onder andere de digitalisering van de maatschappij als prioriteit heeft en in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Die ambities vragen een aanpak die de komende zeven jaar financieel overstijgt. "Er zijn drempels waar we niet onder kunnen. We hebben niet minder Europa nodig, maar een sterker Europa met een sterke begroting in het belang van de burgers."

