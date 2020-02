ANP Hoofdlijnen

-

De Tweede Kamer gaat in debat met staatssecretaris Barbara Visser over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Zeeland en sommige Kamerleden zijn woedend over de manier waarop Visser met de Zeeuwen is omgegaan. Berichtgeving volgt tijdens en na het debat, dat om 11.00 uur begint. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur.