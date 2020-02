Vergroeningsbeleid landbouw met EU gelden in Nederland is mislukt

woensdag 19 februari 2020 , 5:49

Bron: © Anton Bussemaker

MEDIAWATCH - De plannen van de EU om de landbouw te vergroenen zijn mislukt. Nederlandse boeren ontvingen de afgelopen zes jaar bijna 2 miljard euro subsidie voor vergroening. Dat heeft weinig tot geen positieve effecten gehad voor de natuur en de biodiversiteit op het platteland: het aantal boerenlandvogels is drastisch gedaald, driekwart van de insecten is verdwenen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en wetenschappers van Wageningen Universiteit. De conclusie wordt gedeeld door de Europese Rekenkamer. ‘Het vergroeningsbeleid heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht’, zegt Alex Brenninkmeijer, lid van de Rekenkamer namens Nederland. ‘De resultaten zijn teleurstellend.’

Donderdag komen de Europese regeringsleiders in Brussel bijeen om te praten over het nieuwe meerjarenbudget. Het Europese landbouwbeleid, met 59 miljard euro per jaar goed voor ruim eenderde van de totale begroting, is daar een belangrijk onderdeel van.

