Recordaantal bedrijven wil wegens brexit naar Nederland

DEN HAAG (ANP) - Nog nooit besloten zoveel bedrijven zich in Nederland te vestigen als vorig jaar. In 2019 kozen 397 internationale ondernemingen voor Nederland. Daarvan deden 78 bedrijven dat wegens de brexit. Ook dat is een record, meldt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

De bijna 400 bedrijven die vorig jaar voor Nederland kozen verwachten in de eerste drie jaar ruim 14.000 directe banen te creëren en 4,3 miljard euro te investeren, aldus de NFIA. Buitenlandse bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en ons toekomstige verdienvermogen, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). "Zo zijn ze goed voor 30 procent van de totale private uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in Nederland."

Een op de vijf bedrijven die vorig jaar voor Nederland kozen, deed dit specifiek vanwege het Britse vertrek uit de Europese Unie. Onder deze 'brexit-bedrijven' vallen Britse ondernemingen die verhuizen of uitbreiden naar Nederland om toegang te houden tot de markt en internationale bedrijven die het Europese hoofdkwartier of een specifieke afdeling uit het Verenigd Koninkrijk verhuizen. Het gaat ook om bedrijven die eerst overwogen om (deels) te verhuizen of uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk, maar wegens de brexit uitwijken naar ons land.

In 2018 haalde Nederland nog 42 van dit soort bedrijven binnen, in 2017 waren het er 18.

Sinds het brexit-referendum in juni 2016 hebben 140 bedrijven voor ons land gekozen. Nederland is vooral populair onder bedrijven in de zakelijke dienstverlening als Fintech, IT en de mediabranche. Ook gezondheidsbedrijven zien Nederland als goed vestigingsland, onder meer vanwege de komst van het Europees Medicijnagentschap (EMA), dat vanuit Londen naar Amsterdam verhuisde.

De NFIA is momenteel in gesprek met meer dan 400 bedrijven die een overstap of uitbreiding naar Nederland overwegen. De manier waarop een mogelijk handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie eruit zal zien, zal de toekomst van deze bedrijven voor een belangrijk deel bepalen, aldus NFIA-commissaris Jeroen Nijland. "We zien dat nog steeds veel bedrijven de impact van deze handelsafspraken op hun bedrijf afwachten alvorens een beslissing te nemen. Toch kiezen steeds meer bedrijven voor de zekerheid en stabiliteit die ons land biedt op de Europese markt."

