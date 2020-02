Kaag gaat in gesprek met Eerste Kamer over handelsverdrag

dinsdag 18 februari 2020 , 16:20

DEN HAAG (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) is "blij" dat de Tweede Kamer het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) heeft goedgekeurd en gaat nu proberen de Eerste Kamer over te halen voor het verdrag te stemmen.

"Het is goed dat het wetsvoorstel het heeft gehaald in de Tweede Kamer. Met een kleine marge, maar dat wisten we", zei Kaag. In de Tweede Kamer stemden 72 volksvertegenwoordigers voor CETA en 69 tegen. Alleen de coalitiepartijen en het lid Van Haga steunden het verdrag.

Volgens de minister is "het belangrijk dat we door kunnen". Ze zegt nu het gesprek aan te gaan met de partijen in de Eerste Kamer. "Het wordt een nieuwe weging, daar zal het opnieuw getoetst worden." Ze wil niet speculeren of ze een meerderheid haalt. "Laten we eerst het proces afwachten."

De goedkeuring door de Tweede Kamer is volgens haar "een heel belangrijk signaal hoe Nederland staat in Europa en in de wereld". Ze zei eerder dat het wegstemmen van het verdrag een "blamage" voor Nederland zou zijn.

Kaag heeft de afgelopen dagen nog geprobeerd om 50PLUS over te halen voor het verdrag te stemmen, maar die partij ging daar uiteindelijk niet in mee.

