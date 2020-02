EU gaat onderhandelen over uitwisseling passagiersdata met Japan

dinsdag 18 februari 2020 , 11:01

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat onderhandelen met Japan over de uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers. De gesprekken moeten leiden tot een overeenkomst over het doorgeven en het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens). De EU-lidstaten hebben de Europese Commissie gemachtigd met Tokio te praten.

De uitwisseling van informatie is bedoeld om terrorisme en zware misdaad te voorkomen en bestrijden. De zogeheten Passenger Name Records (PNR) bevatten informatie over onder meer namen, contactgegevens, reisdata, bagage en betaalmethodes. "Japan is een naaste partner in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Dankzij het gebruik van PNR-gegevens wordt de veiligheid verhoogd, zonder afbreuk te doen aan de grondrechten van de burgers, en kan dit partnerschap zich nog verder ontwikkelen", zei Davor Božinović, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken van Kroatië. Dat land is tijdelijk EU-voorzitter.

Met de Verenigde Staten en Australië heeft de EU ook afspraken over de uitwisseling van PNR-gegevens.

