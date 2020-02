ANP Hoofdlijnen

-

De Tweede Kamer velt een oordeel over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Waarschijnlijk stemt de kleinst mogelijk meerderheid - 76 Kamerleden - voor het verdrag. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. Hoe laat over dit punt gestemd wordt, is niet bekend. De kamer stemt ook over andere punten. De stemmingen beginnen om 15.00 uur. Berichtgeving volgt, met persalarmering, direct aansluitend.