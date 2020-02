Tweede Kamer stemt vandaag over handelsverdrag CETA met Canada

dinsdag 18 februari 2020 , 8:32

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer velt dinsdag een oordeel over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Hoogstwaarschijnlijk zal de kleinst mogelijke meerderheid - 76 Kamerleden - voor het verdrag stemmen. Regeringspartij ChristenUnie (CU) was kritisch, maar neemt na een debat vorige week genoegen met een aantal toezeggingen van minister Sigrid Kaag (Handel).

Op de website van de CU meldde Kamerlid Joël Voordewind dit weekeinde dat zijn partij "met de na- én voordelen helder voor ogen en een aantal belangrijke resultaten voor boeren, dieren, milieu en veiligheid op zak" voor het verdrag wil stemmen.

In 2016 stemde de CU nog tegen CETA. In het debat van vorige week, dat over twee dagen maar liefst veertien uur duurde, kwam Kaag de partij op meerdere onderwerpen tegemoet. Zo wil de kleinste regeringspartij garanties dat de duurzame landbouw niet kind van de rekening wordt en dat de voedselveiligheid in Europa op hetzelfde peil blijft.

Voor het kabinet is goedkeuring van het verdrag belangrijk. Kaag heeft haar vertrek naar de Hoorn van Afrika zelfs enkele dagen uitgesteld om zich op de stemming te focussen.

Hoewel het verdrag nog niet officieel van kracht is, is een groot deel ervan al wel in 2017 in werking getreden. Aanname is nog allerminst zeker, want in de Eerste Kamer ligt nog geen duidelijke meerderheid in het verschiet.

De oppositie blijft in ieder geval fel, zowel op de linker- als rechterflank. GroenLinks, de PvdA en de SP vinden dat er bijvoorbeeld te weinig aandacht in CETA is voor problemen als dierenrechten en klimaatverandering. De PVV en FVD vinden dat Nederland zijn soevereiniteit te grabbel gooit.

