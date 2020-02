Brussel ziet meer openheid bij Facebook-topman

maandag 17 februari 2020 , 18:50

BRUSSEL (ANP) - EU-commissaris Věra Jourová (Transparantie en Waarden) ziet een "verschuiving" in het denken van Facebook-topman Mark Zuckerberg over het reguleren van zaken als desinformatie, manipulatie van verkiezingen, toegang tot data en algoritmes. "We zijn het eens dat meer openheid over data en algoritmes nodig is, zodat de maatschappij meer bestand is tegen online manipulatie."

Dat staat in een verslag dat de Europese Commissie heeft vrijgegeven na afloop van een onderhoud van Jourová met Zuckerberg in Brussel. Volgens haar hadden de twee "een grondige discussie over de rol van platforms bij het omgaan met uitdagingen als desinformatie of beïnvloeding van verkiezingen."

"Ik wil dat bedrijven als Facebook zich extra inspannen om onze democratieën te helpen verdedigen. Facebook kan niet alle verantwoordelijkheid wegduwen. Zelfs als we met regulatie komen zal dat nooit alle problemen oplossen", aldus Jourová.

