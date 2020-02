Brexit aan Zee geannuleerd wegens tegenvallende belangstelling

maandag 17 februari 2020 , 17:52

WIJK AAN ZEE (ANP) - Het evenement Brexit aan Zee dat op 29 februari zou worden gehouden, is geannuleerd. De organisatie stelt op haar website dat er zo weinig kaarten zijn verkocht, dat doorgaan financieel onverantwoord is. Iedereen die al een kaartje had gekocht, ontvangt zijn of haar geld terug.

Het ludieke evenement zou plaatsvinden op het strand van Wijk aan Zee. De aanleiding was het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Op het programma stonden onder meer een zwaaimoment met alle bezoekers op het strand, muziek van bands en foodtrucks met Europese specialiteiten.

