Parlement Noord-Macedonië ontbonden: verkiezingen op 12 april

zondag 16 februari 2020 , 21:41

SKOPJE (ANP/RTR) - Het parlement van Noord-Macedonië heeft zichzelf zondag ontbonden en stelde 12 april vast voor vervroegde verkiezingen. Dat is acht maanden voor het einde van de huidige zittingsperiode.

De stap, die werd gesteund door 108 afgevaardigden in het parlement met 120 zetels, volgt op het aftreden van premier Zoran Zaev vorige maand. Dat kwam nadat de Europese Unie zijn land geen datum wilde geven om besprekingen over toetreding tot het EU-blok te beginnen. Zaev noemde dat besluit een "historische fout".

Volgens de meeste EU-lidstaten is de tijd rijp voor Noord-Macedonië en ook Albanië om gesprekken te beginnen, maar met name Frankrijk en Nederland hielden de poot stijf. Frankrijk vindt dat de EU eerst het toetredingsproces moet hervormen. Nederland vindt dat er vooral in Albanië nog veel moet gebeuren.

