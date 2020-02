Chinese technologie zorgt voor kloof tussen Europa en VS

zondag 16 februari 2020 , 14:50

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - De strijd tussen de Verenigde Staten en Europa over Chinese technologie blijft de economische machtsblokken verdelen. De VS spraken tijdens de veiligheidsconferentie in München andermaal hun zorgen uit over het gebruik van apparatuur van het Chinese Huawei.

De Amerikaanse delegatie in München bestond onder meer uit minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. De VS waarschuwden dat het installeren van Huawei-systemen de samenwerking met de VS zou kunnen ondermijnen.

Europese leiders proberen te midden van de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd relaties met beide kampen zo goed mogelijk te houden. De interventie van Pelosi betekent dat Europa niet automatisch op de Democraten hoeft te rekenen als zij eind dit jaar de Amerikaanse presidentsverkiezingen zouden winnen.

Eerder maakt de EU bekend dat er bij de aanleg van 5G-netwerken geen verbod komt op producten van Huawei zoals de Amerikaanse regering eist, maar aan telecomproviders worden in de zogenoemde toolbox wel strikte voorwaarden gesteld. De Britten zetten eenzelfde stap, wat mogelijk slecht uitpakt voor de toekomstige relatie met de VS.

