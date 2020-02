Nederland steunt nieuwe regels voor toetreding tot EU

vrijdag 14 februari 2020 , 19:06

DEN HAAG (ANP) - Nederland steunt de nieuwe regels die de Europese Commissie wil invoeren om het toetredingsproces tot de Europese Unie te hervormen. Nederland heeft de afgelopen maanden aangedrongen op aanpassing van de regels voor toetreding.

E moest in het proces meer oog komen voor de rechtstaat, schrijft minister Stef blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. "Uitgangspunt voor deze inzet was dat kandidaat-lidstaten volledig voorbereid dienen te zijn voordat zij toetreden tot de EU."

De voorstellen van de Europese Commissie houden in dat onderhandelingen met landen die willen toetreden tot de Europese Unie moeten kunnen worden vertraagd, stopgezet of overgedaan als zij terugvallen op bijvoorbeeld het gebied van de rechtsstaat.

De Fransen hadden geëist dat het toetredingsproces wordt hervormd. Vorig jaar blokkeerde een aantal landen waaronder Frankrijk en Nederland nog toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië.

De hoop is dat de nieuwe regels in mei tijdens een Balkantop in Kroatië worden goedgekeurd. Het is dan nog niet zeker dat de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië kunnen beginnen. Dat hangt af van de voortgang die beide landen boeken. Daarover verschijnen later dit voorjaar nieuwe rapporten.

