Kamermeerderheid CETA dichterbij na toezeggingen minister Kaag

donderdag 13 februari 2020 , 18:28

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartij ChristenUnie is "tevreden" over de toezeggingen die handelsminister Sigrid Kaag heeft gedaan in een debat over het omstreden handelsverdrag met Canada, CETA. Als de kleinste regeringspartij voor het verdrag stemt, haalt het kabinet een nipte meerderheid van 76 van de 150 zetels. De ChristenUnie stemde in 2016 nog tegen het verdrag.

"We zijn positief over de waarborgen die het kabinet ons geeft, het kabinet is ons echt wel tegemoet gekomen", zei Joël Voordewind van de CU na het debat. Hij vraagt slechts om een inspanningsverplichting.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag meer dan veertien uur over de overeenkomst. Behalve de regeringspartijen VVD, CDA en D66 steunt eenmansfractie Van Haga het verdrag. De coalitiepartijen hebben "een dringend beroep op ons gedaan", aldus Voordewind. Er is volgens hem niet gedreigd met een crisis.

Een tegenvaller voor het kabinet is de tegenstem van de SGP. De partij vindt onder meer dat het kabinet onvoldoende tegemoet komt aan de vraag voor compensatie voor getroffen boeren. Het afvallen van de SGP betekent dat het nog lastiger zal worden voor de coalitie om een meerderheid voor CETA te vinden in de Eerste Kamer.

Door CETA worden bijna alle importheffingen afgeschaft. Het levert volgens de voorstanders veel profijt op voor het bedrijven en consumenten. Tegenstanders vrezen aantasting van normen van voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn. Ook is er veel weerstand tegen het systeem waarmee investeerders staten kunnen aanklagen.

De ChristenUnie wilde onder meer garanties dat de duurzame landbouw niet zal lijden onder het verdrag en dat de voedselveiligheid niet in het geding komt. Hij pleitte voor meer controles bij boeren in Canada en extra douane in Nederland. Kaag gaat zich hier voor inzetten.

Zowel linkse als rechtse patijen in de Kamer keren zich tegen het verdrag, zij het met verschillende argumenten. GroenLinks, SP en PvdA willen dat er opnieuw over wordt onderhandeld. "Sluit een beter en eerlijker akkoord", zei Mahir Alkaya (SP). Partijen als FVD en PVV vinden dat Nederland zijn soevereiniteit opgeeft met het verdrag.

"In tijden van grote onzekerheid" heb je betrouwbare partners als Canada nodig, verklaarde Kaag. Afwijzing zou een "blamage" voor Nederland zijn.

Terug naar boven