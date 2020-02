Europese collega's minister Bruins delen zorgen medicijnentekort

donderdag 13 februari 2020 , 12:15

BRUSSEL (ANP) - Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) krijgt bijval van Europese collega’s voor zijn zorgen over de aanvoer en distributie van medicijnen als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat bleek tijdens een speciale bijeenkomst in Brussel van de EU-ministers van Volksgezondheid over een gezamenlijke aanpak tegen de verspreiding van het virus.

"Tekorten kunnen een probleem worden voor alle EU-landen", waarschuwde Bruins in de vergadering. Zijn Duitse collega Jens Spahn wees op de mogelijke gevolgen van de stillegging in China van de productie van belangrijke werkzame stoffen voor geneesmiddelen, waaronder antibiotica. Volgens Spahn kan de EU al "binnen enkele weken" aanlopen tegen tekorten.

EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) zei dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bezig is de situatie te evalueren wat betreft de voorraad farmaceutische ingrediënten en eindproducten voor de Europese markt. "Tot nu toe heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen gevolgen voor de beschikbaarheid van medicijnen in de EU", zei ze. "Maar we blijven waakzaam en als de situatie verandert grijpen we in."

