EU-ministers stemmen antivirusmaatregelen af

donderdag 13 februari 2020 , 11:24

BRUSSEL (ANP) - Om zich te beschermen tegen uitbreiding van het nieuwe coronavirus spreken de EU-landen af nauwer samen te werken bij de controle van reizigers die Europa binnenkomen. Gecoördineerde informatie-uitwisseling moet ervoor zorgen dat mensen met een verhoogd risico op besmetting altijd kunnen worden getraceerd. Zo nodig ook de mensen met wie zij in contact zijn geweest.

De EU-ministers van Volksgezondheid geven donderdag in Brussel de Europese Commissie de opdracht zorg te dragen voor de uitwisseling van actuele informatie over risico’s en getroffen maatregelen. Ook worden EU-fondsen beschikbaar gesteld zodat lidstaten zich beter kunnen voorbereiden. Zo wordt bekeken of beschermende kleding en maskers gezamenlijk kunnen worden aanbesteed, om tekorten te voorkomen.

De commissie krijgt verder de taak om de gevolgen van de uitbraak voor de beschikbaarheid van allerhande medicijnen in de EU te onderzoeken en de levering veilig te stellen. Ook moet ze stimuleren dat maatregelen als isolatie en quarantaine van besmette personen consistent worden toegepast.

Elk EU-land moet plannen hebben om mogelijke en bevestigde dragers van het virus de juiste zorg te kunnen bieden. Verder spraken de ministers af nauwer samen te werken bij het ontwikkelen van een vaccin, antivirale middelen en diagnostiek.

In de EU zijn ruim veertig besmettingen met het virus vastgesteld. "We moeten er klaar voor zijn als de situatie verslechtert", aldus EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement). Hij noemde de kans op verdere verspreiding in Europa klein. "Laat ons een beetje alert blijven, maar toch niet panikeren", zei de Belgische minister Maggie De Block.

