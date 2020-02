Minister Kaag probeert handelsverdrag met Canada te redden

donderdag 13 februari 2020 , 10:34

DEN HAAG (ANP) - Verantwoordelijk minister Sigrid Kaag probeert een omstreden handelsakkoord met Canada te redden. Ze moet in ieder geval regeringspartij ChristenUnie (CU) over de streep trekken. De CU eist extra garanties om te kunnen instemmen met het verdrag over makkelijkere handel tussen de Europese Unie en Canada (CETA).

Zonder de CU is er geen meerderheid voor CETA, dus Kaag zal de partij tegemoet moeten komen. Tot nu toe steunen alleen de coalitiegenoten VVD, CDA, D66 en het lid-Van Haga het verdrag.

"In tijden van grote onzekerheid" heb je betrouwbare partners als Canada nodig, verdedigde Kaag het verdrag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Woensdag had de Kamer er onderling al negen uur over gediscussieerd.

De CU wil onder meer zekerheid dat er niet wordt geknabbeld aan de Europese normen voor de veiligheid van voedsel. Verder mag de overgang naar de duurzame landbouw niet in gevaar komen. De partij vindt dat Kaag zich daarvoor moet inzetten in Brussel en Canada.

