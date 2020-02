EU-ministers in Brussel bijeen over aanpak coronavirus

donderdag 13 februari 2020 , 3:30

CORONAVIRUS

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Volksgezondheid buigen zich tijdens een speciaal beraad in Brussel donderdag over het nieuwe coronavirus. Ook minister Bruno Bruins is aanwezig bij de vergadering die om 10.00 uur begint. De ministers zullen volgens de agenda "hun opvattingen uitwisselen over verdere noodmaatregelen en oplossingen bespreken voor bestaande uitdagingen om de verspreiding van de uitbraak binnen de EU te voorkomen."

De EU-commissarissen Stella Kyriakidou (Volksgezondheid) en Janez Lenarčič (Crisismanagement) zijn eveneens present. Volgens EU-diplomaten is het goed om in gesprek te blijven, ervaringen uit te wisselen en daar lessen uit te trekken. Volksgezondheid is een nationale bevoegdheid, en de lidstaten hebben verschillende zorgstelsels. In Nederland is er bijvoorbeeld ervaring met het plaatsen van patiënten in thuisquarantaine maar in andere landen niet. De lidstaten zijn zich bewust van zorgen bij de bevolking en willen de boodschap uitdragen dat de EU de zaak onder controle heeft, aldus EU-bronnen.

Sinds 28 januari is een zogeheten EU‑crisisresponsmechanisme (IPCR) in werking, waarbij de lidstaten en EU-instellingen al hun informatie delen, inclusief over getroffen maatregelen. Ook heeft het dagelijks EU-bestuur het mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) geactiveerd, waardoor lidstaten een beroep kunnen doen op geld en steun uit Brussel. Daar is door Londen en Parijs gebruik van gemaakt door elk een vliegtuig te sturen naar het Chinese Wuhan voor de gezamenlijke repatriëring van EU-burgers, waaronder Nederlanders,

De ministersbijeenkomst loopt naar verwachting tot 13.00 uur en wordt afgesloten met een persconferentie.

Terug naar boven