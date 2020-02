Defensie ondersteunt troepenverplaatsing VS in Europa

woensdag 12 februari 2020 , 17:58

AMERSFOORT (ANP) - Defensie bereidt zich voor op de grootste verplaatsing van Amerikaanse troepen in Europa sinds het einde van de Koude Oorlog. Zo’n 20.000 Amerikaanse militairen en even zoveel voertuigen en ander materieel komen via onder meer Vlissingen en Antwerpen naar de NAVO-oefening Defender 2020 in Europa.

Die wordt tussen 20 april en 20 mei gehouden in onder meer Duitsland, Polen en Litouwen. Er doen ook 17.000 militairen uit achttien Europese landen mee.

Het Nederlandse deel van de forse logistieke operatie wordt aangestuurd vanuit het nieuwe Territoriaal Operatiecentrum in Amersfoort, dat vanaf donderdag operationeel is. Dat zorgt voor beveiliging, konvooibegeleiding, legering van troepen, logistieke steun en transportcapaciteit.

De Amerikanen komen vanaf half maart aan in Vlissingen, maar ook via de vliegbasis Eindhoven. Op een locatie in Woensdrecht worden honderden bedden klaargezet. Ongeveer negentig man zijn van half maart tot half april actief bij de ondersteuning. Nederland stuurt geen militairen naar de oefening.

Terug naar boven