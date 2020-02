Ierland doorzoekt hoofdkantoor Facebook om dating-app

woensdag 12 februari 2020 , 17:56

DUBLIN (ANP) - Het Europese hoofdkantoor van Facebook in Dublin is doorzocht door de Ierse privacytoezichthouder. De waakhond heeft allerlei documenten in beslag genomen. Facebook wil in Nederland en andere Europese landen een dating-app lanceren. Omdat Facebook in Ierland is gevestigd, moet de Ierse overheid de Europese privacyregels handhaven.

Facebook had Ierland pas begin februari laten weten dat het al op donderdag 13 februari de app Facebook Dating wil lanceren in Europa. "We waren erg bezorgd dat dit de eerste melding van Facebook Ierland over de nieuwe feature was", aldus de Ierse Data Protection Commission (DPC). Bovendien leverde Facebook geen zogeheten 'data protection impact assessment', terwijl die wel verplicht is. In zo'n document moeten bedrijven uitleggen wat de mogelijke gevolgen van hun plannen voor de privacy van gebruikers zijn en wat ze doen om de risico's te beperken. Om die documenten toch te krijgen, heeft de toezichthouder maandag het kantoor van Facebook in Dublin doorzocht.

