EU-parlement eist actie tegen illegale handel huisdieren

woensdag 12 februari 2020 , 12:52

Bron: © European Union, 2016

STRAATSBURG (ANP) - De illegale handel in huisdieren zorgt voor veel dierenleed en moet urgent worden aangepakt, vindt het Europees Parlement. Een grote meerderheid (607 tegen 3) riep de Europese Commissie woensdag op met een actieplan en wetsvoorstellen te komen. Het toezicht moet aangescherpt en overtreders moeten zwaarder worden bestraft, luidt de oproep.

Met de handel in huisdieren in Europa is jaarlijks meer dan 1,3 miljard euro gemoeid. Vooral illegale hondenfokkers zouden "enorme winsten" maken. Een verplicht en uniform Europees registratiesysteem voor alle honden en katten, zoals in Nederland al bestaat, moet daar paal en perk en stellen. Fokkers, handelaren en eigenaren zijn dan beter te achterhalen.

"Piepjonge hondjes worden, vaak vanuit Oost-Europa, naar Nederland gesmokkeld", aldus Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), die meeschreef aan de resolutie. "Dat levert enorm veel dierenleed op, maar ook verdriet bij baasjes als de dieren ziek worden of vroegtijdig overlijden." Zij eist dat "puppyschuren" dichtgaan en een chip voor honden en katten verplicht wordt.

De Europese Commissie deed in 2018 al aanbevelingen aan de lidstaten om fraude in de onlinehandel in huisdieren, vooral honden, te bestrijden. Uit recent onderzoek naar advertenties op internet bleek dat veel dieren te jong of ongezond zijn, een vals paspoort hebben en vaak niet zijn gevaccineerd. Ook is er veel illegaal dierentransport.

Consumenten moeten hier beter tegen worden beschermd, eist het parlement. Douaniers moeten daarom beter worden getraind in het herkennen van illegaal geïmporteerde honden en katten, vinden de Europarlementariërs.

