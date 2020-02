'Uniforme virusvragenlijst voor reizigers naar EU'

woensdag 12 februari 2020 , 11:47

Bron: © PDC

STRAATSBURG (ANP) - Reizigers die van buiten de EU een lidstaat binnenkomen moeten overal dezelfde vragenlijst invullen over waar ze vandaan komen en of ze griepverschijnselen hebben. Dat stelt de fractie van christendemocraten in het Europees Parlement voor om het risico van de verspreiding in Europa van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het zou niet alleen om luchtvaartpassagiers moeten gaan, maar alle reizigers die via de buitengrenzen de EU binnenkomen.

"Er is geen reden tot paniek, maar het is belangrijk om een gemeenschappelijke aanpak te hebben en alle data te kunnen checken", aldus Europarlementariër Esther de Lange (CDA). "De EU-ministers zullen zeggen dat volksgezondheid een nationale zaak is maar de EU is zo sterk als de zwakste schakel. We moeten zorgen dat de regels worden geharmoniseerd want we kunnen ons geen zwakke schakel veroorloven."

De EU-ministers van Volksgezondheid, onder wie VVD-bewindsman Bruno Bruins, komen donderdag in Brussel bijeen voor een speciale raad over de aanpak van het nieuwe coronavirus.

Terug naar boven