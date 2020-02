Barnier benadrukt belang verdrag met Britten

dinsdag 11 februari 2020 , 12:03

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - De EU-hoofdhandelaar voor een nieuw verdrag met het Verenigd Koninkrijk hoopt de gevolgen van de brexit te kunnen beperken door een goed handelsakkoord te sluiten. "Maar dit gaat niet om gewone onderhandelingen waarbij je de tijd neemt om dichter bij elkaar te komen", zei Michel Barnier in het Europees Parlement. "Zonder akkoord op 31 december is er geen status quo meer, maar verandert onze verhouding en zetten de Britten een stap achteruit."

"Premier Boris Johnson heeft gezegd dat de Britten uit de EU gaan maar Europa niet verlaten. De grote vraag is hoe ver ze zich gaan verwijderen van ons economische model", aldus Barnier. Zonder akkoord gaan de WTO-regels gelden. "Dan zullen wij alle goederen uit Groot-Brittannië controleren." Hij waarschuwde dat er geen aparte onderhandelingen komen over de financiële diensten en dat de visserij onlosmakelijk is verbonden aan een nieuw verdrag.

De Fransman waarschuwde dat de onderhandelingsperiode beperkt is en dat die tijdsdruk door de Britten is opgelegd. "Dat heeft gevolgen en daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid voor nemen." De periode kan worden verlengd maar Johnson wijst die mogelijkheid af.

