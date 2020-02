Storm richt ravage aan in Europa: meerdere doden

maandag 10 februari 2020 , 17:39

WEERSOMSTANDIGHEDEN

N i e u w bericht, vervangt: Twee doden in Polen door storm

DEN HAAG (ANP/AFP) - De storm Ciara heeft ook maandag in het noorden van Europa voor enorme overlast gezorgd. Honderden vluchten moesten aan de grond worden gehouden, wegen liepen onder water en honderdduizenden mensen zaten zonder stroom. Meerdere mensen kwamen om het leven.

Noodweer teisterde onder meer Engeland, Nederland, Duitsland, Tsjechië en Polen. In dat laatste land vielen twee doden in Bukowina Tatrzanska. Het gaat volgens de autoriteiten om een 40-jarige vrouw en haar dochter die zijn geraakt door delen van een dak die waren losgerukt door de wind.

Ook in het Verenigd Koninkrijk kwam iemand om het leven. De 58-jarige man overleed zondag toen een boom op zijn auto viel in Hampshire, maakte de politie maandag bekend. In het westen van Duitsland raakten drie mensen ernstig gewond door vallende bomen: twee vrouwen in Saarbrücken en een jongen in Paderborn. In Frankfurt blies de harde wind een hijskraan tegen het dak van de kathedraal.

Het noodweer zorgde ook voor chaos in Frankrijk. Daar vielen bomen op het spoor in hoofdstad Parijs, met veel overlast in de spits tot gevolg. Ook was sprake van grootschalige stroomstoringen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië, waar windsnelheden van 180 kilometer per uur zijn gemeten op de berg Sněžka.

In Groot-Brittannië kopten meerdere kranten maandagochtend op hun voorpagina's over de "storm van de eeuw". De BBC bericht dat zondag op sommige plaatsen een hoeveelheid regen viel die doorgaans in anderhalve maand wordt verwacht.

