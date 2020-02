Oproep EU voor meer samenwerking rond coronavirus

maandag 10 februari 2020 , 12:42

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Het is cruciaal dat de hele internationale gemeenschap de krachten bundelt in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, luidt de oproep van de Europese Commissie. Nu het virus zich naar steeds meer landen uitbreidt, moet alle nadruk liggen op coördinatie en samenwerking om de epidemie te stoppen, zei EU-commissaris Janez Lenarčič maandag in het centrum voor noodsituaties in Brussel.

De EU-ministers voor Gezondheid komen donderdag bijeen in Brussel om de aanpak te bespreken en conclusies te trekken. De Europese Commissie blijft "op alle fronten" actief om de virusuitbraak te tackelen. Zondag was er opnieuw een repatriëringsvlucht vanuit de besmettingshaard Wuhan, deze keer met 95 EU-burgers. Onder hen vier Nederlanders en twee Chinese familieleden.

Inmiddels zijn ruim 40.000 mensen besmet, van wie het grootste deel in de Chinese provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is. 910 mensen zijn overleden als gevolg van het virus. In Europa zijn besmettingsgevallen vastgesteld in Duitsland (14), Frankrijk (11), het Verenigd Koninkrijk (4), Italië (3), Rusland (2), Spanje (2), België (1), Finland (1) en Zweden (1).

Terug naar boven