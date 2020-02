Oproep aan Nederlands kabinet om CETA-verdrag niet te tekenen

maandag 10 februari 2020 , 8:04

DEN HAAG (ANP) - Door handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada krijgen vervuilende bedrijven als ExxonMobil meer mogelijkheden om met miljardenclaims te dreigen, beleid te frustreren en overheidsgeld binnen te halen. Dat zegt Milieudefensie die het "de omgekeerde wereld" noemt, omdat "de vervuiler zou moeten betalen".

In een open brief aan de regering en het parlement vragen ruim zeventig organisaties uit de hele wereld om geen handtekening te zetten onder het verdrag. Milieudefensie en duurzaamheidsorganisatie Both ENDS uit Amsterdam ondersteunen de oproep. "Wereldwijd dringt de klimaatcrisis door en is ambitieus beleid nodig. En juist nu dreigen we dat met de investeringsbescherming in CETA te ondergraven", aldus directeur Donald Pols van Milieudefensie.

In een rapport van die organisatie en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) dat in november verscheen, staat dat 5500 bedrijven uit de Verenigde Staten die in ons land actief zijn ook een dochterbedrijf hebben in Canada. Daardoor zouden Amerikaanse bedrijven schadeclaims kunnen indienen tegen Nederland als ze vinden dat hun investeringen worden geschaad.

