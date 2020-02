Drie partijen eindigen vrijwel gelijk in Ierse stembusgang

zondag 9 februari 2020 , 8:19

DUBLIN (ANP) - Drie partijen hebben volgens exitpolls in Ierland in de verkiezingen van zaterdag vrijwel hetzelfde aantal stemmen gekregen. De twee tot dusver grootste partijen, de centrumrechtse Fine Gail en Fianna Fáil kregen circa 22 procent van de stemmen en de linksradicale nationalistische Sinn Féin ook, volgens de peilers van onder meer The Irish Times en de publieke omroep RTÉ.

De stemmenpercentages betekenen niet dat de drie precies hetzelfde aantal zetels krijgen in het parlement van 160 zetels. Het ligt volgens de Irish Times in de verwachting dat zodra alle stemmen zijn geteld en de zetels zijn verdeeld, de vorming van een regering met een meerderheid in het parlement erg moeilijk blijkt.

Zelfs wanneer twee van de drie grote partijen besluiten samen te regeren, moeten ze voor een meerderheid toch nog aankloppen bij kleinere zoals de Groenen of Labour, of bij nog kleinere partijtjes en onafhankelijke volksvertegenwoordigers.

