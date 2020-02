Rechtbank vraagt EU-hof om raad na twijfels over 'sjoemelsigaret'

vrijdag 7 februari 2020 , 23:57

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam vraagt het Europees Hof van Justitie om een oordeel te vellen over de meetmethode rond de zogenoemde sjoemelsigaret. De rechters hebben "ernstige twijfel" of de manier waarop het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte wordt gemeten, wel overeenkomt met wat een roker daadwerkelijk aan stoffen binnenkrijgt.

De rechtszaak is aangespannen door de Stichting Rookpreventie Jeugd, de gemeente Amsterdam en een aantal gezondheidsorganisaties. Zij willen dat de sjoemelsigaret wordt aangepakt en de huidige meetmethode wordt vervangen door een nauwkeurigere meting.

In het filter van de sjoemelsigaret zitten namelijk gaatjes die bij een roker worden afgeknepen door de vingers of de lippen. Bij de rookmachine die wordt gebruikt voor de huidige meetmethode blijven die gaatjes vrij. Daardoor wordt schone lucht aangezogen vallen de waardes lager uit.

De rechtbank in Rotterdam vraagt nu de hoogste rechter van de Europese Unie om advies, omdat in Europees verband bepaald is hoeveel teer, nicotine en koolmonoxide een roker mag binnenkrijgen. Ook de meetmethode is Europees vastgelegd.

Longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd, Wanda de Kanter, is dolblij met de uitspraak. "Eindelijk komt er zicht op het einde van de schande van de sjoemelsigaret."

