Continuity IRA achter bom onder Noord-Ierse vrachtwagen

vrijdag 7 februari 2020 , 18:53

BELFAST (ANP/DPA) - Een splintergroepering van de Noord-Ierse beweging Irish Republican Army (IRA) heeft toegegeven achter de bom op een vrachtwagen op 31 januari te zitten. De groepering Continuity IRA liet aan de Noord-Ierse krant Irish News weten dat het de bedoeling was dat de bom zou afgaan tijdens het uittreden van Groot-Brittannië uit de EU afgelopen vrijdag.

De politie kreeg op 31 januari een telefoontje met de waarschuwing dat in Belfast een vrachtwagen stond met een bom. Dat voertuig zou met de veerboot naar Schotland gaan, maar de politie kon de vrachtwagen niet vinden. Na een tweede telefoontje werd het voertuig dinsdag ontdekt in de Noord-Ierse stad Lurgan. Het bleek dat de vrachtwagen Noord-Ierland nooit verlaten had.

"De bom stond gepland om af te gaan tijdens het uittreden van Groot-Brittannië uit de EU om aandacht te vestigen op de zeegrenzen", luidde het in de verklaring van de splintergroepering. De politie liet weten dat de bom op scherp stond, maar zei niet waardoor het explosief niet is afgegaan.

