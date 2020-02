Brussel gaat klimaatpact aan met EU-burgers

donderdag 6 februari 2020 , 19:10

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie presenteert begin volgende maand niet alleen haar al aangekondigde Europese klimaatwet maar ook een ‘pact met de burgers’. Het klimaatpact wordt op 4 maart op een bijeenkomst met 500 burgemeesters in het Europees Parlement gelanceerd. Daarna worden overal in de EU bijeenkomsten gehouden, met het doel het publiek, bedrijven en organisaties te betrekken bij de Green Deal die de EU in 2050 klimaatneutraal moet maken.

Volgens Diederik Samsom, de stafchef van vicevoorzitter Frans Timmermans van de commissie, is steun van de burger en samenwerking op alle denkbare terreinen nodig om de overgang naar een klimaatneutrale economie een succes te maken. "De transitie moet eerlijk zijn", aldus de oud-PvdA-leider tijdens een paneldiscussie in Brussel. Hij zei op allerlei vlakken al een verschuiving te zien. "In Polen zegt geen enkele mijnwerker meer dat zijn kind ook mijnwerker moet worden." Ook investeerders zien hun kans schoon met nieuwe uitdagingen en kloppen massaal aan bij de commissie.

Samsom waarschuwde daarnaast dat er maatregelen nodig zijn "om onszelf te dwingen ons aan de doelstellingen te houden. We hebben gedisciplineerd gedrag nodig".

