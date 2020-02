CDA wil definitief breken met partij van Hongaarse premier Viktor Orbán

donderdag 6 februari 2020 , 13:05

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Het CDA wil breken met Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán waarmee de christendemocraten in de de Europese Volkspartij (EVP) zitten. "We zien geen toekomst voor Fidesz in de EVP", zegt een woordvoerder van het CDA-partijbestuur.

De EVP schorste Fidesz vorig jaar maart, onder meer vanwege een campagne tegen de Europese Commissie en aantasting van de rechtsstaat en de vrijheid van onderwijs in Hongarije. Deze week bleek dat er geen meerderheid binnen de EVP is om de partij te royeren. Wel werd formeel besloten de schorsing voor onbepaalde tijd te verlengen.

Een driekoppige commissie die onderzocht of Fidesz zich volgens de EVP-waarden gedraagt heeft geconcludeerd dat de situatie in Boedapest er niet beter op is geworden. EVP-voorzitter Donald Tusk zei "zeer kritisch" te zijn over de Hongaarse partij. Een EVP-congres buigt zich volgend jaar over de kwestie.

De christendemocraten uit België en Luxemburg wilden vorig jaar al af van Fidesz. Ook Finse en Scandinavische EVP-leden pleiten voor uitsluiting, omdat de Hongaren belangrijke principes aan hun laars lappen. Onder meer Franse, Spaanse en Duitse leden in het machtige EVP-blok willen die stap echter niet zetten. Het CDA vindt het "belangrijk dat er een heldere procedure en tijdlijn komt" om afscheid te nemen van Fidesz, dat twaalf leden telt in het Europees Parlement.

