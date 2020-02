Rutte houdt poot stijf over EU-afdracht

woensdag 5 februari 2020 , 23:31

BRUSSEL (ANP) - Nederland houdt vast aan de eis de komende zeven jaar hetzelfde te betalen aan de EU als de afgelopen zeven jaar. '"Wij zijn bereid bij te dragen, rekening houdend met inflatie en economische groei, dat is logisch", aldus premier Mark Rutte na afloop van een werkdiner in Brussel met EU-president Charles Michel. "Wij zijn een rijk land en het is ook goed om te investeren in armere landen want daar profiteren wij van. Maar er zijn grenzen."

Michel ontvangt deze week elke dag meerdere regeringsleiders in de hoop op een speciale top op 20 februari een akkoord te kunnen sluiten over de Europese meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027. De opvattingen van de lidstaten over de hoogte en invulling daarvan lopen sterk uiteen. Michel heeft de leiders opgeroepen bereid te zijn tot compromissen. "Michel probeert ruimte te vinden. Ik denk niet dat het is gelukt".

