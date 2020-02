'Brexitblokkade' rond Guernsey voor Franse vissers voorbij

woensdag 5 februari 2020 , 21:04

BREXIT

PARIJS (ANP/RTR) - Franse vissers hebben weer toegang tot de wateren rond het kanaaleiland Guernsey. Daarmee is een einde gekomen aan een enkele dagen durende blokkade in verband met de brexit.

De Kanaaleilanden ontzegden Franse vissers de toegang tot hun wateren, omdat oude afspraken uit de jaren zestig over de openstelling van het gebied met de brexit automatisch waren komen te vervallen. De Kanaaleilanden maakten nooit deel uit van de Europese Unie en de voor de brexit beklonken overgangsregeling met Brussel was in dit geval dus niet van toepassing.

Franse vissers waren furieus en hadden al aangekondigd om vissers uit de Kanaaleilanden toegang tot Franse havens en visafslagen te ontzeggen. Maar dat lijkt niet meer nodig. Volgens de Franse minister van Landbouw Didier Guillaume hebben de autoriteiten van Guernsey een vergunning verstrekt waardoor de Fransen weer in de wateren kunnen vissen.

