EU legt twee Turken sancties op wegens gasboringen Cyprus

donderdag 6 februari 2020 , 8:16

BRUSSEL (ANP) - Twee Turken die betrokken zijn bij omstreden gasboringen bij het Turkse deel van Cyprus krijgen binnenkort Europese sancties opgelegd. De EU-lidstaten zijn dat overeengekomen, bevestigen diplomaten in Brussel. Het officiële besluit zou later deze maand volgen.

De Europese banktegoeden van de twee worden bevroren en ze krijgen geen visum meer voor de EU. Het is voor het eerst dat de EU dergelijke strafmaatregelen treft tegen Turkije, dat nog altijd een kandidaat-lidstaat is.

De kwestie is al herhaaldelijk besproken door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De regeringsleiders hebben Ankara opgeroepen te stoppen met provocaties in de territoriale wateren van Cyprus.

Turkije, dat in 1974 het noorden van de eilandstaat bezette, stelt dat de booractiviteiten wel legaal zijn. De zelfverklaarde Turkse Republiek Noord-Cyprus wordt alleen door Turkije erkend. Heel Cyprus is sinds 2004 een EU-land.

Ook met Griekenland ligt Turkije overhoop over maritieme rechten, in de buurt van Griekse eilanden in de Middellandse Zee. Ankara en Libië hebben hierover afspraken gemaakt, die volgens de EU onrechtmatig zijn.

