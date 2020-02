Minderheidstaal als Fries mogelijk op EU-agenda

woensdag 5 februari 2020 , 15:11

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie beslist voor de zomer of zij de bescherming van culturele en taalkundige verscheidenheid in de EU op de agenda zet. EU-commissaris Vera Jourová (Transparantie en Waarden) ontving woensdag de organisatoren van het Europese burgerinitiatief 'Minority SafePack' die daarom vragen. Ze haalden meer dan 1,1 miljoen handtekeningen waaronder 3213 uit Nederland op, en vragen onder meer Europees beleid voor minderheidstalen zoals het Fries.

Het is de vijfde keer dat de commissie een burgerinitiatief aanvaardt. Een van de organisatoren van dit initiatief is de burgemeester van Zuidwest-Friesland (Súdwest-Fryslân), Jannewietske de Vries. Zij was volgens een woordvoerder niet mee naar Brussel.

De ondertekenaars vragen een betere bescherming van personen die tot nationale en taalminderheden behoren en versterking van de culturele en taalkundige verscheidenheid in de EU. Binnenkort licht het burgercomité het initiatief toe in een openbare hoorzitting in het Europees Parlement.

De commissie moet binnen zes maanden met een motivatie aangeven wat ze doet met het burgerverzoek. Ze kan het ook naast zich neerleggen.

