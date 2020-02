Europese Commissie wil begrotingsregels vernieuwen

woensdag 5 februari 2020 , 17:38

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Europese begrotingsregels zijn toe aan vernieuwing. De regels in het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact zijn te complex en moeilijk aan de burger uit te leggen, schrijft de Europese Commissie in haar vijfjaarlijkse verslag over het functioneren van het pact. Het dagelijks EU-bestuur wil dit jaar uittrekken voor een "publiek debat" over de toekomst van het pact.

EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie): "Het economische beleid in Europa kent nu duidelijk andere uitdagingen dan tien jaar geleden. Stabiliteit blijft het belangrijkste doel maar er zijn dringend maatregelen nodig die de groei stimuleren en we moeten in het bijzonder immense investeringen op gang krijgen om de klimaatverandering aan te kunnen."

De begrotingsregels bepalen onder meer dat het begrotingstekort van een euroland niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen, en de overheidsschuld maximaal 60 procent van het bbp.

De meeste lidstaten zijn voorstander van vereenvoudiging van de regels, maar de EU-ministers van Financiën zijn zeer verdeeld over hoe dat moet worden aangepakt. Dat bleek toen zij vorig jaar in Helsinki een rapport hierover van het Europese Begrotingscomité (EFB), een adviesorgaan van de commissie, bespraken. Het EFB vindt dat meer de nadruk moet komen te liggen op het terugdringen van de staatsschuld in de lidstaten. De regels werken goed om de begrotingstekorten terug te dringen, maar niet om de overschotten te verminderen.

Minister Wopke Hoekstra vindt dat de regels moeten leiden tot houdbare overheidsfinanciën. Daarbij is het "vooral van belang dat ze op een consequente, transparante en voorspelbare manier worden gehandhaafd", schreef hij eerder aan de Tweede Kamer.

Terug naar boven