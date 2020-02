Commissie kijkt naar mogelijke stikstofprobleem in buurlanden

dinsdag 4 februari 2020 , 17:50

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL(ANP) - De Europese Commissie sluit niet uit dat de stikstofgrenswaarden die door Duitsland, België en andere lidstaten worden toegepast onverenigbaar zijn met de natuurrichtlijnen. Het dagelijks EU-bestuur is hierover al in gesprek met een aantal landen en dreigt met juridische stappen tegen hen als dat het geval zou zijn. Dat blijkt uit het antwoord van EU-commissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu) op schriftelijke vragen van Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

In haar brief aan Sinkevičius stelt Hazekamp dat buurlanden als Duitsland en België nog ruimere grenswaarden hanteren voor stikstofdeposities dan in het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof. De Litouwer antwoordt dat hij niet kan uitsluiten dat ook die "onverenigbaar zijn met natuurrichtlijnen".

Sinkevičius schrijft te verwachten dat Nederland en andere lidstaten alle significante stikstofbelasting van natuurgebieden "adequaat aanpakken". Hij verwijst naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in zaken die Nederlandse natuurorganisaties aanspanden tegen Gelderland en Limburg. In 118 van de 162 Nederlandse Natura 2000-gebieden is sprake van overbelasting door stikstofdepositie.

Terug naar boven