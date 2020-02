Midden-Oostenplan Trump valt slecht bij EU

dinsdag 4 februari 2020 , 14:53

BRUSSEL (ANP) - Het plan van de Amerikaanse president Trump voor vrede tussen Israël en Palestina is volgens de EU in strijd met internationaal overeengekomen uitgangspunten. Alleen directe onderhandelingen tussen beide partijen over de grenzen, veiligheid, vluchtelingen en de status van Jeruzalem kunnen tot een blijvende vrede leiden, stelt EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Vooral het vooruitzicht dat Israël delen van de Westelijke Jordaanoever zou kunnen inlijven baart de EU zorgen. "Stappen richting annexatie, als die worden genomen, kunnen niet onbetwist blijven."

De EU blijft vasthouden aan een onderhandelde tweestatenoplossing gebaseerd op de grenzen van 1967. Beide kanten worden opgeroepen geen eenzijdige acties te ondernemen waardoor de spanningen oplopen. De unie blijft zich inspannen voor een politieke oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is, aldus Borrell.

De Palestijnen hebben het vorige week gepresenteerde plan afgewezen, onder meer omdat Jeruzalem daarin de ongedeelde hoofdstad van Israël zou worden.

