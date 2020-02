Europees privacy-onderzoek naar Google vanwege locatietracking

dinsdag 4 februari 2020 , 14:32

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Techreus Google wordt in Europa onder de loep genomen vanwege de verwerking van de locatiedata van gebruikers van Android-telefoons. Die is mogelijk strijdig met de Europese privacywetgeving. De Ierse toezichthouder Irish Data Protection Commission leidt het onderzoek omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd.

Het onderzoek volgt op klachten die consumentenorganisaties in 2018 hadden ingediend. Daarin beschuldigden ze Google ervan gegevens van telefoons te verzamelen die veel meer over gebruikers onthullen dan alleen hun locatie zou doen, zoals hun politieke of seksuele voorkeur. Het gaat bijvoorbeeld over de bars, winkels of gebedshuizen die gebruikers bezoeken.

De Europese overkoepelende consumentenbond BEUC verwelkomt het onderzoek. "Europese consumenten zijn veel te lang slachtoffer van deze praktijken geweest. Consumenten horen niet onder commerciële surveillance te zijn."

BEUC zegt te verwachten dat het onderzoek van de Ierse toezichthouder teruggaat naar het moment dat de klachten werden ingediend, 14 maanden geleden. "De geloofwaardigheid van de handhaving van de EU-verordening voor gegevensbescherming staat op het spel", aldus een woordvoerder. "De consument heeft bescherming nodig van de autoriteiten, die bij wetsovertreding ook straffen uitdelen."

De Ierse waakhond heeft al een ander onderzoek lopen naar Google. Dat gaat over de verwerking van gebruikersgegevens met betrekking tot advertenties. Daarnaast lopen er onderzoeken naar WhatsApp over het delen van gegevens met moederbedrijf Facebook, Twitter en dating-app Tinder.

