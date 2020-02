EU hekelt Amerikaans landmijnbesluit

dinsdag 4 februari 2020 , 13:56

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is erg kritisch over het Amerikaanse besluit om het leger weer landmijnen te laten inzetten. Het ondermijnt de mondiale verbodsnorm die de afgelopen twintig jaar duizenden levens heeft gered, aldus een woordvoerder van de diplomatieke dienst van de EU. Het gebruik van mijnen waar en door wie dan ook blijft "compleet onaanvaardbaar voor de EU", staat in een verklaring.

Volgens president Donald Trump gaf het verbod de Amerikaanse krijgsmacht een "groot nadeel". Zijn voorganger Barack Obama had de productie en het gebruik van landmijnen in 2014 verboden.

De EU brengt in herinnering dat de meeste slachtoffers van landmijnen kinderen zijn. Zowel de VS als de EU steken veel geld in het opruimen van mijnen en het helpen van slachtoffers. Het opnieuw toestaan van het gebruik is hiermee niet alleen in tegenspraak, maar heeft ook een negatieve invloed op de op regels gebaseerde internationale orde, aldus de EU.

Het verdrag van Ottawa dat het gebruik, de productie en opslag van antipersoneelsmijnen verbiedt, is ondertekend door 164 landen, waaronder alle EU-lidstaten.

