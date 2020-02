Migranten demonstreren op Griekse eiland Lesbos

maandag 3 februari 2020 , 12:24

ATHENE (ANP/DPA) - Zeker 2000 migranten protesteren op het Griekse eiland Lesbos omdat zij naar het Griekse vasteland willen worden verplaatst. De politie zet traangas in tegen de demonstranten.

De vluchtelingen scanderen "vrijheid, vrijheid" in Mytilini, de hoofdstad van het eiland. De migranten willen naar het Griekse vasteland worden vervoerd en van daaruit naar andere landen binnen de Europese Unie. Griekenland heeft de eisen om asiel aan te vragen aangescherpt en de afgelopen weken zijn al meerdere vluchtelingen teruggestuurd naar Turkije.

In het kamp Moria op Lesbos zitten zeker 19.000 vluchtelingen die hopen asiel te krijgen in de Europese Unie. Er is echter maar ruimte voor 2840 mensen in het kamp.

Veel mensen komen via Turkije naar Lesbos, dat voor de Turkse kust ligt. Iedere dag komen meer dan honderd vluchtelingen vanuit Turkije aan op het eiland.

