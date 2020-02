Timmermans waarschuwt na klimaatontkenners voor klimaatwanhopers

maandag 3 februari 2020 , 12:19

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Er zijn bijna geen klimaatontkenners meer, maar volgens eurocommissaris Frans Timmermans moeten we nu geducht zijn voor klimaatwanhopers; mensen die denken dat klimaatmaatregelen toch geen zin meer hebben.

"Mensen die het gevoel hebben van: 'Dit is al te erg, dit gaan we nooit meer redden. Laten we erop los leven want het heeft toch geen zin.' Dat moeten we bestrijden," zei de sociaaldemocraat maandag op de Nationale Conferentie Circulaire Economie in Den Haag. Als eurocommissaris is Timmermans verantwoordelijk voor de Green New Deal die Europa in 2050 klimaatneutraal moet maken.

"Laat niemand u wijs maken dat de Green Deal een droom is. Het is niet alleen mogelijk, het is noodzakelijk", zegt Timmermans. Die klimaatambities kunnen volgens hem alleen niet waargemaakt worden zonder kringloopeconomie, waarbij grondstoffen vrijwel volledig hergebruikt worden. Daarnaast zijn investeringen in die 'circulaire economie' broodnodig, omdat anders internationale grondstoffenschaarste dreigt, aldus de eurocommissaris.

