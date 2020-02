Timmermans: groene plannen ook voor internationale veiligheid

maandag 3 februari 2020 , 15:50

DEN HAAG (ANP) - Als Nederland en Europa niet snel werk maken van een groene economie, "zullen internationale spanningen exponentieel toenemen", vreest eurocommissaris Frans Timmermans. Hij denkt dat een strijd zal losbarsten om schaarse grondstoffen als we daar niet zuinig op zijn.

Timmermans waarschuwde maandag op de Nationale Conferentie Circulaire Economie voor zo'n strijd. Een circulaire economie, waarbij grondstoffen vrijwel volledig hergebruikt worden, is volgens hem ook een "veiligheidsproject". Als we niet zuinig zijn, "zullen de machten in de wereld een strijd beginnen wie het beste toegang heeft tot grondstoffen die nodig zijn om een land draaiende te houden."

Verder benadrukt Timmermans dat het plan om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken, vastgelegd in zijn Europese Green Deal, niet waargemaakt kan worden zonder zo'n kringloopeconomie. Ook waarschuwt hij voor 'klimaatwanhopers', mensen die denken dat klimaatmaatregelen toch geen zin meer hebben.

"Mensen die het gevoel hebben van: 'Dit is al te erg, dit gaan we nooit meer redden. Laten we erop los leven want het heeft toch geen zin.' Dat moeten we bestrijden," aldus de sociaaldemocraat. "Laat niemand u wijs maken dat de Green Deal een droom is. Het is niet alleen mogelijk, het is noodzakelijk."

