Oostenrijk dreigt met veto tegen Europese begroting

zaterdag 1 februari 2020 , 12:26

WENEN (ANP) - De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz dreigt de Europese meerjarenbegroting te torpederen als er geen geld vanaf gaat. Als de Europese Commissie blijft bij haar voorstel om het budget te verhogen naar 1,11 procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie, komt er een nee uit Wenen.

"Als het voorstel in deze vorm wordt ingediend, dan komt er hier geen toestemming vandaan, en ik denk ook niet van de andere nettobetalers", zei Kurz zaterdag tegen de Oostenrijkse radio. "Die 1,11 procent is voor ons nog steeds niet acceptabel. Er zal dus een veto van onze kant komen."

Wel wees de conservatieve politicus erop dat de onderhandelingen nog volop lopen en hij hoopt erop "dat wij een nieuw voorstel gepresenteerd krijgen dat hopelijk voor ons ook acceptabel is". Nederland is net als Oostenrijk, Denemarken en Zweden tegen het verhogen van het EU-budget. Zij willen dat de nieuwe begroting niet meer dan 1,00 procent van de omvang van de EU-economie bedraagt.

Op 20 februari is in Brussel een speciale EU-top over het meerjarig financieel kader (mfk) zoals de Europese meerjarenbegroting officieel heet.

Terug naar boven