Johnson: volledige douane- en grenscontroles instellen

zaterdag 1 februari 2020 , 2:01

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson heeft plannen voor het instellen van volledige douane- en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie naar Groot-Brittannië. Dat schrijft de Engelse krant Daily Telegraph.

Reden van dit voornemen is volgens de krant dat Groot-Brittannië de druk wil opvoeren op Europa in de gesprekken over handelsovereenkomsten tussen de EU en de Britten na definitieve afhandeling van brexit.

"We zijn van plan om alle EU-importen volledig te controleren - uitvoeraangiften, veiligheidsverklaringen, diergezondheidscontroles en alle supermarktgoederen om door de grensinspectieposten te gaan", aldus een hooggeplaatste overheidsbron in de krant.

