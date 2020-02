Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie

zaterdag 1 februari 2020 , 9:19

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. De brexit was om 23:00 uur plaatselijke tijd (middernacht in Nederland) een feit. Duizenden Britten verzamelden zich bij het parlement in Londen om dat te vieren.

De feestvierders op Parliament Square zwaaiden met Britse vlaggen, omhelsden elkaar en zongen het volkslied. "De oorlog is voorbij: we hebben gewonnen", zei politicus Nigel Farage tegen de menigte. Hij noemde de brexit het belangrijkste moment in de recente geschiedenis van zijn land.

Premier Boris Johnson hield zich tijdens de feestelijkheden grotendeels op de achtergrond. Hij vierde de brexit in zijn ambtswoning in Downing Street. Wel sprak hij het land toe in een videoboodschap. Johnson zei dat de brexit voor veel mensen "een ongelofelijk moment vol hoop" is, waarvan ze dachten dat het nooit zou aanbreken.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een lidstaat uit de EU stapt. De Unie verliest door het vertrek van de Britten 66 miljoen inwoners en ruim 5 procent van haar totale landmassa. Op de krijtrotsen van Dover werd de tekst "het VK heeft de EU verlaten" geprojecteerd.

De Britten traden in 1973 toe tot de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU. Ze mochten zich daar twee jaar later al in een referendum over uitspreken. Toen besloten kiezers met grote meerderheid om lid te blijven. Bij een tweede referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers alsnog voor een vertrek uit de EU, 16,1 miljoen kiezers wilden blijven.

Het Verenigd Koninkrijk blijft tot eind dit jaar wel gebonden aan EU-wetgeving. In de tussentijd wordt onderhandeld over de toekomstige relatie. Londen wil ook een handelsakkoord sluiten met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, die positief is over de brexit. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo stelde eerder dat de Britten wilden ontsnappen aan de "tirannie van Brussel".

Britse voorstanders van de brexit lieten vrijdag vergelijkbare geluiden horen. "We hadden genoeg van de Europese Unie", zei een 42-jarige man. "We willen een soeverein land zijn en leven als een Britse natie, onze eigen beslissingen nemen, onze eigen regels maken en leven hoe we zelf willen."

