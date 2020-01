Rutte spreekt woensdag in Brussel met EU-president

vrijdag 31 januari 2020 , 17:58

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel ontvangt woensdagavond premier Mark Rutte in Brussel, onder meer om de top over de Europese meerjarenbegroting op 20 februari voor te bereiden. De Belgische oud-premier krijgt hiervoor volgende week elke dag meerdere regeringsleiders op bezoek. De teller stond vrijdag op zestien.

Rutte wordt om 19.30 uur verwacht in het gebouw van de Europese Raad, waar gasten ‘s avonds ook iets te eten krijgen voorgeschoteld.

De regeringsleiders vroegen Michel in december de leiding te nemen over de onderhandelingen over de meerjarenbegroting (MFK) voor 2021 tot en met 2027. De opvattingen van de lidstaten over de hoogte en invulling van de begroting lopen sterk uiteen. Michel heeft hen opgeroepen bereid te zijn tot compromissen.

Nederland vormt samen met Denemarken, Oostenrijk en Zweden het zuinigste viertal. Zij willen de uitgaven beperken tot 1,00 procent van het totale EU-inkomen, wat op grofweg 1000 miljard euro in zeven jaar neerkomt. De regering heeft vooralsnog geen signaal gegeven daarvan te willen afwijken.

Rutte is zaterdagavond overigens ook al in Brussel voor een werkdiner met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.

