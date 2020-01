Minister Kaag: standaarden niet verlagen na brexit

vrijdag 31 januari 2020 , 15:41

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie zal de kwaliteitscriteria voor goederen en diensten na de brexit niet verlagen voor het Verenigd Koninkrijk. "Dat is absoluut niet bespreekbaar wat mij betreft", zei minister Sigrid Kaag (Handel) vrijdag.

De Britten zijn zaterdag officieel geen lid van de EU meer. Officieel is er tot het einde van het jaar om een nieuwe relatie uit te onderhandelen, maar volgens Kaag "ligt er heel veel op tafel. Meer dan handel alleen, er zijn ook veiligheidsaspecten. Het ontvlechten van de relatie vergt best tijd. De toekomstige relatie opbouwen, daar moet je goed over nadenken."

Of een jaar een realistische termijn is om dat allemaal gedaan te krijgen, wilde Kaag niet zeggen. "Daar kan je over speculeren. Het wordt een hele klus, daar moet je niet naïef over zijn."

